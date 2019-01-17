"Kötü karne için çocuğu cezalandırmayın"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Esra Çöp, kötü karne için çocuğun cezalandırılmaması gerektiğini belirterek, "Kötü karne geldiyse çocuğa öfke ile yaklaşılmamalı, ona ders vermeye çalışılmamalı ya da ceza verilmemeli. Çünkü bunlar işe yaramaz. Tutarlı ve destekleyici anne-babalık işe yarar. Ev ortamı öğrenmeyi destekliyorsa, çocuk-ebeveyn ilişkileri sıcaksa çocuklar daha iyi çalışır." dedi.

Doç. Dr. Esra Çöp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karne almanın hem çocuklar hem de anne-babalar için heyecan verici bir olay olduğunu ifade ederek, karnelerde iyi notlar kadar düşük notların da olabileceğini söyledi.

Karnesinde düşük notu olan çocukların endişeli ve üzgün olabileceğini aktaran Çöp, "Çocukların karneleri nasıl olursa olsun önemli olanın notlar değil, çocukların mutluluğu olduğunu unutmamalıyız." diye konuştu.

Doç. Dr. Esra Çöp, ebeveynlerin karne yaklaşımında dikkat etmesi gereken konulara ilişkin bilgi vererek, karnedeki notların aile için ne anlama geldiğinin değerlendirilmesi gerektiğini, çocuğun sadece notlardan ibaret olmadığını dile getirdi.