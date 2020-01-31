'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı! Hande Fırat'tan konuklarına sert tepki: Sağlıklı insanı buradan deli çıkarırsınız

Gazeteci Metin Özkan'ın deprem vergilerinin nerelere harcandığı konusundaki açıklaması sırasında Ekrem İmamoğlu hakkında "Masaya yumruğunuzu sıkarak gelirseniz sizinle toka yapma şansı yok Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı'nı korumak için de söylemiyorum." sözleri sonrasında Gazeteci Necdet Saraç ile gergin anlar yaşadı. İşte ikili arasında geçen o konuşma:
Necdet Saraç: Cumhurbaşkanı en yetkili isim değil mi? Niye İmamoğlu'na hala randevu vermedi? Bu yumruğu sıkma değil mi?
Metin Özkan: Diyor ki kayağı bırak gel.
Saraç: Bu iki hafta önceki iş
Özkan: Necdet Bey sen o konuyu oraya getirirsen ben kayağa getiririm. Kötü kayarım bak. O kayak işlerini en iyi bilen benim.
Saraç: Önce bak terbiyeni takın. Terbiyeni takın.
Özkan: Bir saniye otur sakin sakin dinle. Edebini takın. Ben ne söylediğimi iyi bilen insanım. Bu konularda nereye kaydırmak istiyorsanız en iyi oraya kaydırırım. Bu konuları kaydırmayın
Saraç: Terbiyesizliğe gerek yok ciddi manada söylüyorum terbiyesizlik bu.
Özkan: Terbiyesiz sensin! Edepsizlik etme saygısız!
Saraç: Saygısızın önde gidenisin bak. Biz meydan okuyana meydan okumasını biliriz.
Özkan: Sen neden alındın? Sen neden alındın arkadaş? Yaptığınız en güzel şey nedir biliyor musun? İşin içinden çıkamayınca çamur yapıyorsunuz.
Saraç: Bizim söylediklerim dün de elekli bugün de elekli. Sizlerin bu tehditlerinizin hiçbir karşılığı yok.
Özkan: Adamın alnını ortasına çakarım lafı. Edebinle oturacaksın. Vereceğim rakamlardan korkuyorsan eyvallah.
Saraç: Televizyon ekranlarında kabadayılık yapma
Özkan: Ben her yerde kabadayılık yaparım. Bildiğim doğrunun arkasında bende kaypaklık olmaz.
Hande Fırat: Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum size. Bağırmayın Allah aşkına ya! Sağlıklı insanı buradan deli çıkarırsınız. İlk kez hani konuklar terk ediyorlar ya bir bakacaksınız moderatör kalkıp çıkmış. Bizi çoluk çocuk hanım efendiler beyefendiler izliyor. Rica ediyorum kötü sözler için sizler adına ben özür diliyorum.
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