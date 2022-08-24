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Kötü koku gelen evden ceset çıktı! Ekipler harekete geçti

24.08.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir evden gelen kötü kokular üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen cesedin 3-4 günlük olduğu tahmin ediliyor.

Kötü koku gelen evden ceset çıktı! Ekipler harekete geçti

İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşayan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi evde ölü bulundu.

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Fatih Mahallesi 933.Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine binaya gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi.

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Ekipler girdikleri dairede yalnız yaşayan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Yaşanan olayı anlatan bina sakini Yılmaz Akgün, "Koku oldu, sonra polisi aradık. Yalnız yaşıyordu. Taksi şoförü. 50-55 yaşlarındaydı" diye konuştu. Cesedin 3-4 günlük olduğu tahmin ediliyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt ceset
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