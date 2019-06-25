Kötü koku gelen evinin kapısının kırılmaması için itfaiyecilere yalvardı

Tolga YANIK/ KONYA, (DHA)- KONYA'da bir daireden kötü kokuların geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, içeri girdiklerinde eve böcek ilacının bırakıldığını tespit etti. Suriyeli ailenin kiracı olduğu evin sahibi Ali Saçıkara, itfaiye kapıyı açmaya çalıştığı sırada, "Kapımı kırmayın abi. Kurban olurum kapımı kırmayın. Dışardan gireriz. Kapıyı kırarsanız bana zarar " dedi. Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ali Saçıkara, yaklaşık bir yıl önce evini Suriyeli bir aileye kiraya verdi. Apartmanda oturan diğer daire sakinleri içeriden 3-4 gündür kötü kokular geldiğini ve evde oturanlara ulaşamadıklarını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, daireden gaz kokusuna benzer bir kokunun geldiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada ev sahibi Saçıkara daireye geldi. İtfaiyenin kapıya zarar vermesini istemeyen Saçıkara, "Kapımı kırmayın abi. Kurban olurum kapımı kırmayın. Dışardan gireriz. Kapıyı kırarsanız bana zarar "dedi. Saçıkara, polisin içeride birisi olabilir demesi üzerine ise, "İçeride ya bir şey yoksa. İçerde kimse yok ki" demesi ise dikkat çekti. Sorumluluğu da kabul etmediğini belirten Saçıkara, kendi evine giderek anahtarları getirdi. Ali Saçıkara'nın getirdiği anahtarlarla da kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla kapı açılarak içeri girildi. İçerde kimsenin olmadığı görülürken, dairede kalan ailenin eve böcek ilacı bıraktığı tespit edildi.



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