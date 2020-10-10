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Kötü koku ihbarına gelen polis, yaşlı adamı evinde ölü buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2020 02:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, apartmandan kötü koku gelmesi üzerine ihbarla binaya gelen polis, bir süredir kendisinden haber alınamayan Raif Şanto'yu (70) evinde ölü buldu.

Kötü koku ihbarına gelen polis, yaşlı adamı evinde ölü buldu

İddiaya göre, Çankaya Mahallesi 155 sokaktaki bir apartmandan kötü koku gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, apartmanda yaptığı incelemede kokunun bir daireden geldiğini tespit etti. Çilingir yardımı ile eve giren polis, kendisinden bir süredir haber alınamayan Raif Şanto'yu yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şanto'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Belediye doktorunun yaptığı incelemede, Şanto'nun ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi. Bunun üzerine, Şanto'nun şüpheli ölümü nedeniyle polis soruşturma başlattı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şanto'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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