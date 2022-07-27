Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Önce çöp konteynerinden geldiğini sandılar ama...

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kötü koku yayılan evden ceset çıktı. İlçedeki Atatürk Mahallesi Kırkavak Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aynı sitede yaşayan komşuları önce kötü kokunun çöp konteynerinden geldiğini sandı. Fakat bina önüne gelince ve cama bakınca içeride sineklerin olduğunu fark ettiler. Bir evin kapısının önüne gelince de kötü kokunun içeriden geldiğini anlayan vatandaşlar, durumdan şüphelendikleri için 112 ihbar hattını aradı.

İÇERİDE HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar sonucu bölgeye Polis İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından polis eşliğinde eve giren ekipler, içeride hareketsiz yatan bir erkek ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası içeride hareketsiz yatarken bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan araştırmalarda da ölen kişiye ait bir kimlik bulamayan ekipler çevredeki vatandaşlara sordu. Vatandaşların evde kimin yaşadığını bilmediklerini söylemeleri üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olay yerine adli tabip istendi.

YAKLAŞIK 10-12 GÜN ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Olay yerine gelen adli tabip doktoru yaptığı incelemede şahısın yaklaşık 10-12 gün önce vefat ettiğini, bu sebeple şüpheli ölüm yada normal ölüm olup olmadığını belirleyemediğini söyledi. Bunun üzerine şahsın cenazesi cenaze aracına alınarak kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ve cesette inceleme yapılmak üzere Uzunköprü devlet hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor. (İHA)

