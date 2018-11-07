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Kötü koku polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

Kötü koku polisi alarma geçirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "daireden ceset kokusu geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen ve konuta balkondan giren polis ve itfaiye ekipleri, kokunun fişi çekilmiş buzdolabında bulunan etten kaynaklandığını tespit etti.

Merkez Şahinbey ilçesi Kemal Köker Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katındaki Ali Solakhan'a ait daireden koku geldiğini fark eden komşular, polisi arayarak, "daireden ceset kokusu geliyor" ihbarı yaptı.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairenin balkonuna merdivenle çıkarak kapıyı kırıp içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede kokunun fişi çekilmiş buzdolabında bulunan etten kaynaklandığını belirledi.

Polis ekipleri, Kilis'te bulunan ve telefonla ulaştığı ev sahibine konuyla ilgili bilgi verdi.

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Ceset kokusu Daire Gaziantep koku polis yanlış ihbar

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