Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde komşuların kokudan rahatsız olduğu eve giren belediye ekipleri, her ikisi de şizofreni hastası olan kadın ve oğlunu güçlükle ikna ederek tedavi için hastaneye götürdü.

İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi, Karalar yolu üzerinde oturan her ikisi de şizofreni hastası olan Meliha K. (62) ve oğlu Kadri K. (28) çalışamadıkları için, komşuları yardım amacıyla evlerine gitti. Evden gelen ağır kokudan rahatsız olan komşuları, durumu İnegöl Belediyesi'ne bağlı Umut Eli Derneği'ne ve zabıta ekiplerine bildirdi. Meliha K., eve gelen komşularını ve belediye ekiplerini kovmak istedi. Ekiplerin çabası sonucu ikna edilen Meliha K. ve oğlu, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Evin ise belediye ekipleri tarafından temizleneceği bildirildi.

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