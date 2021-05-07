HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kötü koku vahşeti ortaya çıkarttı! Balıkesir'de bir dairede erkek cesedi bulundu

Kötü koku vahşeti ortaya çıkarttı! Balıkesir'de bir dairede erkek cesedi bulundu

07.05.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir apartmandan yayılan kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı. Polis kötü kokuların geldiği dairede öldürülmüş erkek cesedi buldu.

Kötü koku vahşeti ortaya çıkarttı! Balıkesir'de bir dairede erkek cesedi bulundu

Olay, Hacıilbey Mahallesi Tekne Alan Sokak’ta bulunan Nuhoğlu Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar apartmandan gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun geldiği daireye girdi. Polis ekipleri evde öldürülmüş halde erkek cesedi ile karşılaştı.

1 HAFTA ÖNCE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri evde yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğünü ve ölen kişinin kimliğinin ise 54 yaşındaki Mustafa Duran’a ait olduğunu tespit etti.

Duran’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahsın sorgusu sürüyor. (İHA)

89d7fdf9-a915-4d49-8517-e58ced9fb9d6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Sular çekilince ortaya çıkanlar heyecan yarattıSular çekilince ortaya çıkanlar heyecan yarattı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

"Yeni saçsız halime alıştım" notuyla paylaştı

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.