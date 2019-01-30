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Kötü koku yayan 27 çuval madde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Babaeski İlçesinde çevreye kötü koku yayan 200 kilogramlık 27 çuval madde bulundu.Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyünde grimsi renge sahip kötü koku yayan atık döküldüğü tespit edildi.

Kırklareli’nin Babaeski İlçesinde çevreye kötü koku yayan 200 kilogramlık 27 çuval madde bulundu.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyünde grimsi renge sahip kötü koku yayan atık döküldüğü tespit edildi. Yapılan ihbarlar sonucunda jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 27 adet 200 kilogramlık çuvallarla atılan maddeler olduğu tespit edilerek, çuvallardan bulunan maddelerden örnek alınarak analiz için TÜBİTAK’a gönderildi. Daha sonra Jandarma ekipleri tarafından olayın faillerinin yakalanması için Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

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