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Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 23:53 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olan 24 yaşındaki Muammer Koyuncuoğlu'nun intihar ettiği günler sonra çevreye yayılan kötü kokuyla ortaya çıktı.

Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olan 24 yaşındaki Muammer Koyuncuoğlu'nun intihar ettiği günler sonra çevreye yayılan kötü kokuyla ortaya çıktı.
Olay, bugün Siteler Mahallesbi Barbaros Caddesi Nurşah Apartmanında meydana geldi. Apartmanın dördünce katından kötü kokular yayıldığını fark eden apartman sakinleri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu apartmana gelen polis, kötü kokuların yayıldığı dairenin kapısını defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca itfaiyeden yardım talep etti. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekibi, 24 yaşındaki Muammer Koyuncuoğlu'nun mutfakta iple asılı şekilde cesedini buldu.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timinin evde yaptığı çalışma sonrası Koyuncuoğlu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedi almak için eve giren itfaiye ekipleri de keskin kokudan dolayı maske takmak zorunda kaldı.
Demire asılı halde cesedi bulunan Koyuncuoğlu'nun Pamukkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olduğu, en az 10 gün önce de kaldığı evde kendini iple tavana asarak intihar ettiği tahmin ediliyor.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktıKötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktıKötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

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