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Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 20:31 | Son Güncelleme

ANTALYA’da tek başına yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Şeref Erpolat (53), evinden kötü kokular gelmesi üzerine çağrılan tarafından ölü bulundu.

Kötü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da tek başına yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Şeref Erpolat (53), evinden kötü kokular gelmesi üzerine çağrılan tarafından ölü bulundu.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. 2274 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 1’inci katında yalnız yaşayan Şeref Erpolat’ı 1 haftadır görmeyen komşuları, dairesinden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri dairenin kapısını uzun süre çaldı ancak açan olmadı.
Bunun üzerine itfaiye ekipleri, balkon kapısını açarak eve girdi. Eve giren ekipler, Erpolat’ı balkon kapısına doğru hareketsiz şekilde dizlerinin üzerinde otururken gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erpolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan giren polis ekipleri, evde ve Erpolat’ın cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu.
Erpolat’ın 1 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Evdeki ağır koku nedeniyle ekipler, çalışmalarını maske takarak sürdürdü.

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