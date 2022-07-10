Kötü kokular geldiğini fark etti! Gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde edinilen bilgiye göre, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki şehir mezarlığının yukarısında bulunan su deposu yakınlarından kötü kokular geldiğini fark eden bir vatandaş, ağaçlık alana gittiğinde ağaca asılı bir erkek cesedi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 4 günlük olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmalarında da cesedin Sezer Bircan’a (32) ait olduğu anlaşıldı.

Bircan’ın cenazesi, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

