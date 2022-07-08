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Kötü kokular gelen evden ceset çıktı! İzmir'de sır ölüm

08.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde bulundu. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen şahsı öldüren şüpheli veya şüpheliler aranıyor.

Kötü kokular gelen evden ceset çıktı! İzmir'de sır ölüm

İzmir’in Bornova ilçesinde kötü kokular geldiği ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, bir genci bıçaklanmış halde ölü buldu.

KÖTÜ KOKULAR GELEN EVDEN CESET ÇIKTI

Olay, saat 20.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri eve girerken, bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Tugay Bekdemir (28) olduğu tespit edildi.

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CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Tugay Bekdemir’in ölü bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalar yürüttü. Yapılan incelemelerde, Bekdemir’in bacağından kesici veya delici bir aletle yaralandığı, daha sonra da hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın ölümüne sebep olan kesici veya delici aletin evde bulunmaması üzerine polis ekipleri, Tugay Bekdemir’in öldürüldüğünü değerlendirdi.

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Öte yandan öldürülen Bekdemir’in bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı ortaya çıkarken, olayın faili veya faillerini yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Bekdemir’in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ölüm
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