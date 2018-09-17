Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri metruk bir binadan kötü kokuların gelmesi üzerine binaya girdi.

Olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin dün akşam saatlerinde kayıp olarak bildirilen Ali B.’ye (33) ait olduğunu belirledi.

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Olay yerine gelen Ali B.’nin karısı olduğu öğrenilen kadın sinir krizi geçirdi. İlk belirlemelere göre cesedin 3 günlük olduğu öğrenildi.