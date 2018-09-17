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Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 09:05 | Son Güncelleme

Mahalleyi saran koku üzerine şikayette bulunan mahalle sakinleri korkunç gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.

Adana'daki Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde gerçekleşen olay kan dondurdu. İşte detaylar...

Koku mahalleyi sarınca gerçek ortaya çıktı!

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Adana’da mahalle sakinlerinin koku üzerine girdiği metruk binada ceset bulundu.
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Olay, Merkez Yüreğir İlçesi Ulabatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak’ta meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri metruk bir binadan kötü kokuların gelmesi üzerine binaya girdi.
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Metruk binaya giren vatandaşlar yerde hareketsiz yatan şahısla karşılaştı.
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Olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin dün akşam saatlerinde kayıp olarak bildirilen Ali B.’ye (33) ait olduğunu belirledi.
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Olay yerine gelen Ali B.’nin karısı olduğu öğrenilen kadın sinir krizi geçirdi. İlk belirlemelere göre cesedin 3 günlük olduğu öğrenildi.
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Ali B.'nin kesin ölüm nedeninin belli olması için cesedi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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