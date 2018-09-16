Kötü kokular üzerine girilen metruk binada erkek cesedi bulundu

Olay, Merkez Yüreğir İlçesi Ulabatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri metruk bir binadan kötü kokuların gelmesi üzerine binaya girdi. Metruk binaya giren vatandaşlar yerde hareketsiz yatan şahısla karşılaştı.
Olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin dün akşam saatlerinde kayıp olarak bildirilen Ali B.’ye (33) ait olduğunu belirledi.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen Ali B.’nin karısı olduğu öğrenilen kadın sinir krizi geçirdi. İlk belirlemelere göre cesedin 3 günlük olduğu öğrenildi.
Ali B.'nin kesin ölüm nedeninin belli olması için cesedi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Ayşegül Obalı istifa etti
ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!
MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum