Bu meyve koca bir uçağı durdurmaya yetti!

Başkent Cakarta'dan Bengkulu kentine giden uçağın kargo bölümüne, iki ton durian meyvesi yerleştirildi.
Durian, dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak biliniyor.
Kokudan rahatsız olan yolcular meyvelerin uçaktan çıkartılmasını istedi.
Tartışmalar sonrasında havayolu şirketi, meyvelerin kargodan çıkartılmasına karar verdi.
Yolcular uçaktan inerken görevliler de durian kasalarını kargo bölümünden çıkardı.
Uçak, bir saat gecikmeyle havalandı.
Sriwijaya Havayolları şirketi olay sonrası yaptığı açıklamada, uçakta durian meyvesi taşımanın yasadışı olmadığını belirtti.
Durian, birçok Asya ülkesinde yaygın bir meyve.
Ancak yaydığı kötü koku nedeniyle bazı ülkelerde meyvenin toplu taşıma, otel ve uçaklarda bulundurulması yasaklanmış durumda.
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