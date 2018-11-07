HABER

Bu meyve koca bir uçağı durdurmaya yetti!

07.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Endonezya'da bir uçak, yolcularının kabinde ağır bir durian meyvesi kokusu bulunduğuna dair şikâyeti ardından rötar yaptı.

Bu meyve koca bir uçağı durdurmaya yetti!

Başkent Cakarta'dan Bengkulu kentine giden uçağın kargo bölümüne, iki ton durian meyvesi yerleştirildi.

Durian, dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak biliniyor.

Kokudan rahatsız olan yolcular meyvelerin uçaktan çıkartılmasını istedi.

Tartışmalar sonrasında havayolu şirketi, meyvelerin kargodan çıkartılmasına karar verdi.

Yolcular uçaktan inerken görevliler de durian kasalarını kargo bölümünden çıkardı.

Uçak, bir saat gecikmeyle havalandı.

Sriwijaya Havayolları şirketi olay sonrası yaptığı açıklamada, uçakta durian meyvesi taşımanın yasadışı olmadığını belirtti.

Durian, birçok Asya ülkesinde yaygın bir meyve.

Ancak yaydığı kötü koku nedeniyle bazı ülkelerde meyvenin toplu taşıma, otel ve uçaklarda bulundurulması yasaklanmış durumda.

Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de!
ABD'de bir ilk! İki Müslüman kadın Kongre'deABD'de bir ilk! İki Müslüman kadın Kongre'de
ABD sandık başına gitti! Sonuçlar Trump'ı nasıl etkileyecek?ABD sandık başına gitti! Sonuçlar Trump'ı nasıl etkileyecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Durian meyvesi Rötar Endonezya uçak Cakarta Meyve

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'da bomba alarmı!

Barcelona'da bomba alarmı!

Erdoğan'ın Berlin ziyareti pahalıya patladı!

Erdoğan'ın Berlin ziyareti pahalıya patladı!

Kayıp tanık 3 gün sonra adliye tuvaletinde ölü bulundu

Kayıp tanık 3 gün sonra adliye tuvaletinde ölü bulundu

'Havaalanında yerde uyuyan' çalışanlar hakkında skandal karar

'Havaalanında yerde uyuyan' çalışanlar hakkında skandal karar

Alışverişte 21 milyon dolar harcayan kadın gözaltına alındı

Alışverişte 21 milyon dolar harcayan kadın gözaltına alındı

Dünya turuncuya büründü! Bakın sebebi neymiş?

Dünya turuncuya büründü! Bakın sebebi neymiş?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.