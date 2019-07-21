"Kötü müttefik, Türk imzalı savaş uçakları yapılmasına gerekçe olacaktır"

KONYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarma hatası, Allah'ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır." dedi.

Karaman Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Türkiye'nin dünyada sözü dinlenen bir ülke olma gayesinin, şer odaklarının ülke üzerinde kirli planlar ve tuzaklar kurmasına yol açtığını söyledi.

Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan yıpratma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanacağını belirten Bahçeli, "Kendi ayaklarımız üzerinde durma kararlılığımız, egemenlik haklarımızı çok güçlü şekilde savunma irademiz, biçilen kefeni yırtma inancımız, yanlış hesap yapanları çılgına çevirmiştir." diye konuştu.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada kansız ve kazasız, üstelik demokrasinin marifetiyle sistem değişikliğini başaran, işgal edilme tehlikesinin kıyısındayken bir anda Yenikapı dirilişiyle basiret ve dirayetini gösteren Türk milleti, emperyalist ülkelerin planlarını bozmuş, senaryolarını yırtıp atmıştır. Söz dinleyen değil sözü dinlenen, önü alınan değil ön alan bir ülke olma konusunda ısrar ve duruşumuz zalimlerin dengesini bozmuştur. Tuzakların, tertiplerin, tezgahların sebebi işte budur. Türkiye'nin yaptırım kuşatmasına alınma terbiyesizliğinin ana gayesi burada aranmalıdır."