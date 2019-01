Kötü rollerin karakteri ünlü oyuncu yine şaşırtmadı

Oyuncu Ayhan Eroğlu, ’Nilüfer’ filmi için soluğu memleketi Kastamonu’da aldı. Seyircinin ’kötü karakter’ rolleriyle tanıdığı Eroğlu, yine kötü adamı oynayacak.

Oyuncu Ayhan Eroğlu, hayranların karşısına yeni bir film projesiyle çıkmaya hazırlanıyor. Eroğlu, ’Nilüfer’ filminin çekimleri için soluğu memleketi Kastamonu’da aldı. Çekimler için memleketine giden oyuncu tüm resmi, özel kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere bölgede bulunan sanatsever firma ve kişilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Oyuncuya bölgede bulunan hayranları da büyük ilgi gösterdi.

Sevilen oyuncu kötü karakter performansı ile yine göz dolduracak

Seyircinin ’kötü karakter’ rolleriyle tanıdığı Eroğlu, Nilüfer filminde de kötü adamı oynayacak. Devrekani’nin Şenlik - Bereketli Köyü’nde seti hazırlanan Nilüfer filminin ön-yapım çalışmalarına destek olmak ve memleketine fayda sağlamak üzere Kastamonu’ya giden oyuncu burada Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Ali Ustaoğlu ve Devrekani Kaymakamı Samet Serin ile görüştü. Eroğlu, filmde kötü karakter oyunculuğu ile yine göz dolduracak.

“Kastamonu çevresinde 3 film çekmek için vatanıma geri döndüm”

“Alem mana ilmiyle bezenmiştir; görmeyi isteyen göz bekler durur” diyen oyuncu Eroğlu, “Türkiye’nin dört bir tarafı tarihi ve coğrafi zenginlikle dolu. Dünyanın büyük çoğunluğuna hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir sancağı olan Kastamonu, Fatih Sultan Mehmet’in annesinin de doğduğu yer. Şerife Bacılar, Kara Fatmalar’ın, Halime Kaptanlar’ın anavatanı ve Türkiye topraklarında sanatın başladığı, Türkiye’de ilk sanat okulunun kurulduğu, tarih boyunca bir ilim ve sanat merkezi olarak bilinen bu kentin sanatla buluşmasını sağlamak bir Kastamonulu olarak görevimdir. Bunu görev olarak kabul ediyorum ve Kastamonu çevresinde 3 film çekmek için vatanıma geri döndüm” dedi.

“Bu proje Kastamonu’ya yapılabilecek en büyük yatırım olabilir”

Memleketini tüm dünyada tanıtmak, çeşitli yönetmen ve yapımcıların projelerini bu bölgede gerçekleştirmelerini sağlamak üzere çalışmaya başlayan oyuncu Eroğlu, tarihi ve doğal zenginliklerle dolu Kastamonu’da film çekimlerine başladı. Bölgede yaşayan ve sinema sektörüne girmek isteyenler için kamera önü ve arkası eğitimleri ile dil eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak üzere atölyeler kurarak kültürel alanda yeniliklere önayak olmak için çalışacak olan oyuncu, birçok kültürel ve sanatsal projeyi de Kastamonu’da gerçekleştirecek. “Kastamonu’nun en güzel barajlarının kenarlarında bulunan arazilerin üzerine kurulacak sinema film platoları çok büyük gelir sağlayabilir” diyen oyuncu, “Hem ekonomik hem de politik anlamda bölgeyi geliştirecek olan bu proje Kastamonu’ya yapılabilecek en büyük yatırım olabilir” diye ekledi.

“Çorbada tuzum olsun”

Kastamonu- Cide- Kuşkayası Köyü’nde babaevi olan oyuncu Eroğlu, “Kastamonu, her mevsimde film çekimleri yapmak için çok uygun bir şehir. Büyükşehirlere yakınlığı da büyük bir avantaj. Umarım burada yapılabilecek tüm sanat ve kültürel etkinliklerin gerçekleşmesi için ‘çorbada tuzum’ olur” şeklinde konuştu.

“Birçok vatansever kahramanın yaşadığı bu topraklarda, sinema yapmak, tiyatro yapmak, sanatla ilgili her işi yapmaktan gurur duyarım” diyen oyuncu Ayhan Eroğlu ilk adım olarak Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile görüştü.

Sokak hayvanları için de kolları sıvadı

Kastamonu’da yoğun ilgiyle karşılaşan Eroğlu, bölgeye gelir gelmez sokak hayvanları için Kastamonu - Devrekani Kaymakamı ve gençleri ile çalışmaya başladı.

Sokak hayvanları için, mamaların belli bir kısmının firmalardan sağlanmasına destek olan oyuncu, sosyal davranış biçimi oluşturmak için kurulması planlanan özel bir platform için çalışmaya başladı. Bu özel platformun ulusal alanda yayılarak her bireyin yemeklerinden kalan fazlaları çöpe atmayıp ayırarak, sokakta yaşayan tüm canlılar için evlerinin önüne servis etmeyi alışkanlık haline getirmesi, sokaklarda yaşayanlar için herkesin üzerine düşen görevi yapmasını sağlayacak.

Malatya’da “sessiz çığlık” için ses

Öte yandan, sevilen oyuncu Malatya’da da bir film projesinde yer alacak. Pedofili bir üvey babayı canlandıracak oyuncu Eroğlu, Teksas ve Hindistan’dan “Farah” isimli filmiyle ödüller alan Oktay Alkan’ın senaryosunu yazdığı “Sessiz Çığlık” sinema filmi ile toplumda gün yüzüne çıkarılmaktan çekinilen gerçeklere dikkat çekmek için kamera karşısına geçecek. Bu film ile farkındalık oluşturmak isteyen yönetmene destek olan oyuncu, Malatya’da ilk kez bulunacak.