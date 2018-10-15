Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

ABC News'un isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde Trump'ın 60 günlük süre içinde Türkiye'den tüm ABD personelinin çekilmesini istediği belirtildi. ABD'li yetkililer planın Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye üzerinde baskı kurulması için hazırlandığını ifade etti. ABC News'a konuşan bir yetkili "Bir ara Türkiye ile ilişkilerin kıyamet günü gibi bir çökmeye uğrayacağı korkusunu yaşadık. Hazırlanan plan Türkiye'deki maslahatgüzarın 'geride hiçbir personel kalmayacak' mesajını gönderilmesiyle harekete geçecekti" dedi. Haberde bu tür bir planın daha önce ABD'nin hiçbir NATO müttefiki için düşünülmediğine de işaret edildi. 'TÜRKİYE MESELESİ' PLANI Haberde plan, Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye üzerinde baskı kurmaya yönelik seçeneklerden birisi olarak niteleniyor ve Washington'un üzerinde çalıştığı diğer seçenekler arasında Türk iş dünyasına ve yetkililere yönelik yaptırımların artırılmasının da olduğu ifade ediliyor.

Bu planların Brunson'un 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılmaması durumunda yürürlüğe konulmasının kararlaştırıldığı da belirtiliyor. Ancak plana ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açık bir dille karşı çıktı. Buna rağmen Dışişleri Bakanlığı kaynakları Pompeo'nun Trump'ın emrine uyduğunu ve sekiz sayfalık bir plan hazırladığını aktardı. ABD News haberine göre, gizli tutulan planı ABD Dışişleri Bakanlığı'nda sadece birkaç yetkili biliyordu ve "Türkiye'den çekilme" ifadesini kullanmamak için "Türkiye meselesi" diye adlandırılıyordu. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ABC News'a yaptığı açıklamada bu tür bir planın varlığını reddetti. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert açıklamasında "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizi bitirecek ve diplomatik tesislerimizi kapatacak bir plan hazırlandığı iddiası yanlıştır. Uluslararası yanıtları düşünürken her zaman pek çok seçenek düşünürüz ve bu iç süreçleri asla tartışmayız. Türkiye'deki elçiliğimiz Avrupa'daki en önemli görevlerimizdendir. Bir NATO müttefikine uygun kaynakları ve diplomatik dikkati sağlamaya devam edeceğiz" dedi.