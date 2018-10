Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Başka bir yetkili de "Türkler her düzeydeki öfkeyi açıkça gördüler. Eğer Erdoğan Brunson'ı Ekim'deki duruşmada serbest bırakmasaydı, her şey ortaya dökülecekti. Yaptırımlar, diplomatları çekme, her şey masada olacaktı. Her türlü diplomatik baskının masada olduğu mesajı açıkça verildi" dedi.

Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Twitter mesajında Türkiye ile "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" söylemiş "Rehineler için anlaşma yapmam" ifadelerini kullanmıştı.