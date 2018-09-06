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Kötü sonu kameraya yansıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Spor yapan adamın kötü sonu kameraya yansıdı.

Bir sporcu çubuk etrafında performansını sergilerken bir anda beklemediği sonu yaşadı. Mindere atlamak isterken başı üstüne yere çakılan sporcu kameraya yansıdı. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler hakkında detay verilmezken o anlar kayda geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Direk spor düşme

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