Kötü vücut kokusundan kurtulmanın 5 yolu! Ayaklarınızı bununla ıslattığınızda...

Güzellik ve kişisel bakım ürünleri için ev yapımı ve tamamen doğal alternatiflerin meraklılarıyız. Bu bulguları sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz!
Sirke, içerdiği asetik asit nedeniyle çeşitli bakteri, mantar ve mikrop türleriyle savaşan güçlü bir antibakteriyel ev ilacıdır. Biraz sirke ve suyu karıştırın. En sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla ekleyin. Bir leğenin içinde ayaklarınızın 10 ila 20 dakika ıslanmasına izin verin. Bunu günde bir kez yapın ayak kokusundan kurtulduğunuzu göreceksiniz.
Kahve telvesi koku emici özellikleriyle bilinir. Güçlü aromaları nedeniyle, balık, sarımsak ve soğan gibi diğer güçlü mutfak kokularını çıkarmak için ellerinizi biraz öğütülmüş kahve ile ovabilirsiniz. Alternatif olarak, vücut kokusunu azaltmak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz Ölü deriden kurtulmak yeni ve temiz cildi ortaya çıkarmak için vücut peelingi olarak kullanabilirsiniz.
1 ölçü kahve telvesi
1 ölçü hindistancevizi yağı veya zeytinyağı
En sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla
Tüm malzemeleri küçük bir kapta veya kavanozda karıştırın.
Kullanmak için cildinizi ıslatın ve nazikçe vücudunuza uygulayın. Cildinizi pul pul dökmek için nazikçe masaj yapın. Hafif sabun ve suyla durulayın. Bu yöntemi haftada bir kez deneyin.
Limon, vücudunuzu kokuya neden olan bakterilerden korumaya yardımcı olan C vitamini ve sitrik asit açısından zengindir. Limonlu su içmek ve koltuk altlarınıza limon suyu sürmek vücudunuzun pH seviyesini değiştirebilir ve bu da vücut kokunuzu iyileştirebilir. Tıp uzmanlarının limonlarda bulunan asitlerin güneşe maruz kaldıklarında sert tepki verebileceğini bulduklarını unutmayın, bu nedenle temizleyiciyi geceleri veya içeride kalacağınızı bildiğiniz zaman uygulamak en iyisidir.
Yarım limon suyu
1 su bardağı su
Bu karışımı içebilir veya bir top pamuğu batırıp temizleyiciyi cildinize uygulayabilirsiniz.
Hindistan cevizi yağı, ağız hijyenine yardımcı olduğu kanıtlanmış antibakteriyel özellikler bakımından zengindir. Bu çok yönlü yağ plak, diş eti iltihabı ve ağız kokusunu azaltabilir.
Hindistan cevizi yağını gargara olarak kullanmak için,
1-2 yemek kaşığı sızma hindistan cevizi yağını en az 5 dakika ağzınızda çalkalayın ve boğazınızda gargara yapın. Yağı tükürün ve biraz ılık suyla yıkayın.
Karbonat güçlü koku emici özelliklerinden dolayı birçok endüstride koku nötrleştirici olarak kullanılmıştır. Ayrıca, birçok deodorantın vücut kokusuyla savaşmaya yardımcı olmak için karbonat içerdiğini de görebilirsiniz ancak, saf haliyle doğrudan cildinize karbonat sürmek, hassasiyet reaksiyonlarına neden olabilir, bu nedenle kullanmadan önce başka bir şeyle karıştırmanız en iyisidir.
1 ölçek karbonat, biraz mısır nişastasını kavanoza koyun ve koltuk altlarınıza uygulayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum