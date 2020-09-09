Kötü vücut kokusundan kurtulmanın 5 yolu! Ayaklarınızı bununla ıslattığınızda...

Güzellik ve kişisel bakım ürünleri için ev yapımı ve tamamen doğal alternatiflerin meraklılarıyız. Bu bulguları sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz!

AYAKLARINIZI SİRKEYLE ISLATIN

Sirke, içerdiği asetik asit nedeniyle çeşitli bakteri, mantar ve mikrop türleriyle savaşan güçlü bir antibakteriyel ev ilacıdır. Biraz sirke ve suyu karıştırın. En sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla ekleyin. Bir leğenin içinde ayaklarınızın 10 ila 20 dakika ıslanmasına izin verin. Bunu günde bir kez yapın ayak kokusundan kurtulduğunuzu göreceksiniz.

VÜCUDUNUZU KAHVE TELVESİYLE OVUN

Kahve telvesi koku emici özellikleriyle bilinir. Güçlü aromaları nedeniyle, balık, sarımsak ve soğan gibi diğer güçlü mutfak kokularını çıkarmak için ellerinizi biraz öğütülmüş kahve ile ovabilirsiniz. Alternatif olarak, vücut kokusunu azaltmak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz Ölü deriden kurtulmak yeni ve temiz cildi ortaya çıkarmak için vücut peelingi olarak kullanabilirsiniz.

1 ölçü kahve telvesi

1 ölçü hindistancevizi yağı veya zeytinyağı

En sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla

Tüm malzemeleri küçük bir kapta veya kavanozda karıştırın.

Kullanmak için cildinizi ıslatın ve nazikçe vücudunuza uygulayın. Cildinizi pul pul dökmek için nazikçe masaj yapın. Hafif sabun ve suyla durulayın. Bu yöntemi haftada bir kez deneyin.