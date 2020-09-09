HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kötü vücut kokusundan kurtulmanın 5 yolu! Ayaklarınızı bununla ıslattığınızda...

Kötü vücut kokusundan kurtulmanın 5 yolu! Ayaklarınızı bununla ıslattığınızda...

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2020 07:46 | Son Güncelleme

Kimsenin vücut kokusu aynı değil her insanın kendine özgü bir kokusu vardır. Vücudumuzun farklı kokular üretmesi doğal olsa da, bu kokular özellikle güçlü ve rahatsız edici hale geldiğinde endişe kaynağı olabilir. Kötü vücut kokusundan kurtulmanın 5 yolunu sizin için hazırladık.

Kötü vücut kokusundan kurtulmanın 5 yolu! Ayaklarınızı bununla ıslattığınızda...

Güzellik ve kişisel bakım ürünleri için ev yapımı ve tamamen doğal alternatiflerin meraklılarıyız. Bu bulguları sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz!

AYAKLARINIZI SİRKEYLE ISLATIN

Sirke, içerdiği asetik asit nedeniyle çeşitli bakteri, mantar ve mikrop türleriyle savaşan güçlü bir antibakteriyel ev ilacıdır. Biraz sirke ve suyu karıştırın. En sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla ekleyin. Bir leğenin içinde ayaklarınızın 10 ila 20 dakika ıslanmasına izin verin. Bunu günde bir kez yapın ayak kokusundan kurtulduğunuzu göreceksiniz.

VÜCUDUNUZU KAHVE TELVESİYLE OVUN

Kahve telvesi koku emici özellikleriyle bilinir. Güçlü aromaları nedeniyle, balık, sarımsak ve soğan gibi diğer güçlü mutfak kokularını çıkarmak için ellerinizi biraz öğütülmüş kahve ile ovabilirsiniz. Alternatif olarak, vücut kokusunu azaltmak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz Ölü deriden kurtulmak yeni ve temiz cildi ortaya çıkarmak için vücut peelingi olarak kullanabilirsiniz.

1 ölçü kahve telvesi
1 ölçü hindistancevizi yağı veya zeytinyağı
En sevdiğiniz uçucu yağdan birkaç damla

Tüm malzemeleri küçük bir kapta veya kavanozda karıştırın.
Kullanmak için cildinizi ıslatın ve nazikçe vücudunuza uygulayın. Cildinizi pul pul dökmek için nazikçe masaj yapın. Hafif sabun ve suyla durulayın. Bu yöntemi haftada bir kez deneyin.

LİMONLU SU

Limon, vücudunuzu kokuya neden olan bakterilerden korumaya yardımcı olan C vitamini ve sitrik asit açısından zengindir. Limonlu su içmek ve koltuk altlarınıza limon suyu sürmek vücudunuzun pH seviyesini değiştirebilir ve bu da vücut kokunuzu iyileştirebilir. Tıp uzmanlarının limonlarda bulunan asitlerin güneşe maruz kaldıklarında sert tepki verebileceğini bulduklarını unutmayın, bu nedenle temizleyiciyi geceleri veya içeride kalacağınızı bildiğiniz zaman uygulamak en iyisidir.

Yarım limon suyu
1 su bardağı su

Bu karışımı içebilir veya bir top pamuğu batırıp temizleyiciyi cildinize uygulayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞIYLA GARGARA

Hindistan cevizi yağı, ağız hijyenine yardımcı olduğu kanıtlanmış antibakteriyel özellikler bakımından zengindir. Bu çok yönlü yağ plak, diş eti iltihabı ve ağız kokusunu azaltabilir.

Hindistan cevizi yağını gargara olarak kullanmak için,

1-2 yemek kaşığı sızma hindistan cevizi yağını en az 5 dakika ağzınızda çalkalayın ve boğazınızda gargara yapın. Yağı tükürün ve biraz ılık suyla yıkayın.

KARBONAT

Karbonat güçlü koku emici özelliklerinden dolayı birçok endüstride koku nötrleştirici olarak kullanılmıştır. Ayrıca, birçok deodorantın vücut kokusuyla savaşmaya yardımcı olmak için karbonat içerdiğini de görebilirsiniz ancak, saf haliyle doğrudan cildinize karbonat sürmek, hassasiyet reaksiyonlarına neden olabilir, bu nedenle kullanmadan önce başka bir şeyle karıştırmanız en iyisidir.

1 ölçek karbonat, biraz mısır nişastasını kavanoza koyun ve koltuk altlarınıza uygulayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Ev hanımları dikkat! Kolunuzdaki ağrının nedeni bu olabilirEv hanımları dikkat! Kolunuzdaki ağrının nedeni bu olabilir
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Nihat Doğan'ın acı günü!
Nihat Doğan'ın acı günü!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 dakikada sonuç veriyor! Türk bilim insanlarından çift antikorlu Covid-19 tanı kiti
Dünyada ilk! 8 dakikada covid-19 tanısı
Koronavirüs döneminde dezenfektan seçiminde nelere dikkat etmeli?
Uzmanlar uyarıyor: Dezenfektan alırken...
Tenisçi dirseği tedavisinde en etkili yöntem fizik tedavi!
Ev hanımları dikkat! Kolunuzdaki ağrının nedeni bu olabilir
Ameliyatsız göz kapağı estetiği mümkün mü?
Ameliyatsız göz kapağı estetiği mümkün mü?
Koronavirüse yakalanan başhekim: Başımı sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum
'Başımı mengenenin arasına sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum'
Dezenfektan, kolonya ve sabun kullanımından sonra ellerin bakımı nasıl olmalı?
Uzmanı uyardı! Bu aralar çok sık kullanıyoruz ama...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.