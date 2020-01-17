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  4. Kötülüklerden arınmak için alevlerin üzerinden geçiyorlar

Kötülüklerden arınmak için alevlerin üzerinden geçiyorlar

İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

İspanya'daki San Bartolome de Pinares kasabasında kötülüklerden arınma ve salgın hastalıklardan korunmak için atlar ateş üzerinde yürütülüyor. 300 yıllık gelenek kentte 'Las Luminarias' ismiyle hala yaşatılmaya devam ediliyor. İşte atları koruma inancıyla yapılan etkinlikten kareler...

Başkent Madrid'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki San Bartolome de Pinares kasabasında yapılan "Las Luminarias" adlı etkinlikte, ateş ve duman arasından geçirilen atlar özellikle fotoğraf tutkunları için renkli görüntülere sahne oldu.

  1. yüzyıldan kalma geleneğin kökeninde Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton'un her yıl 17 Ocak'ta anılması yatıyor.

Kilisedeki ayin ve ardından rahip tarafından atların kutsanmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında, kasabanın farklı noktalarında yakılan ateşlerin üzerinden atlar yürütülüyor.

Çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateş ve dökülen sularla çıkartılan duman arasından geçirilen atlar, kasaba turlatılıyor.

Hayvan hakları dernekleri, atların sadece duman arasından geçirilmesini, ateş üzerinde yürütülmemesi yönünde çağrılar yapsa da kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savunuyor.

Las Luminarias, son yıllarda özellikle fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi görüyor. (AA)


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