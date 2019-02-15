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"Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu, iyilikleri çoğaltmaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu, iyilikleri çoğaltmak ve kötülüğe alan açmamak, alan bırakmamaktır. Eğer bir alanda iyilik olursa, boşluk kalmazsa kötülük oraya giremez ama tabiat da boşluk kabul etmez" - "Müslümanların kılıçları hep mazlumun yanında yer almış, zalimin karşısına dikilmiştir"

ERZİNCAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu, iyilikleri çoğaltmak ve kötülüğe alan açmamak, alan bırakmamaktır. Eğer bir alanda iyilik olursa, boşluk kalmazsa kötülük oraya giremez ama tabiat da boşluk kabul etmez." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaretinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yanlızbağ Yerleşkesi'ndeki Prof. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta "İslam ve Gençlik" konulu konuşma yapan Erbaş, gençlere çok önem verdiklerini, Türkiye'de ilk, orta, lise ve üniversitelerde yaklaşık 25 milyon genç ile çocuğun eğitim gördüğünü ve bunun en büyük zenginliklerden biri olduğunu söyledi.

Erbaş, "Dünyada 25 milyonun altında olan 150'ye yakın ülke vardır. Demek ki 150'ye yakın ülkeden daha fazla bizim öğrencimiz var. İlkokul ve üniversite sonuna kadar sahip olduğumuz öğrencilerimiz. İşte gençliğimiz bunun için çok önemli. 'Geleceğimizin teminatı' diyoruz biz gençlerimize, 'ümmetin ve insanlığın umut nesli' diyoruz gençlerimize, bu yüzden. Gençlerimiz için ne yapsak, gecemizi gündüzümüze katsak azdır. Bunun için şu ana kadar göreve başladığım günden bu güne, 18. ilimizi ziyaret ettik ve o illerin üniversitelerine gittik." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyetinin; merhametin, güzel ahlakın, bir arada yaşamanın en güzel örnekleriyle dolu olduğunu anımsatarak, "Bizim tarihimizde farklı inançlar, kültürler, mezhepler, meşrepler, yüz binlerce, milyonlarca insan bir arada yaşamışlar, komşuluk yapmışlar. Çeşitli fitne, tefrika yapmak isteyenler hep olmuş, bugün var, yarın da olacaktır. Ama bizim milletimiz onlara hiçbir zaman değer vermeyecek, doğru bildiği yoldan yürüyecek." dedi.

Müslümanların Endülüs'ten, Mezopotamya'ya, Osmanlı'dan, Afrika'ya hakim oldukları coğrafyalarda ve o dönemlerde hukukun ve adaletin tek teminatı olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Müslümanların kılıçları hep mazlumun yanında yer almış, zalimin karşısına dikilmiştir. Hangi dönemde olursa olsun, gücü kuvveti neyse, bazen ekonomik olarak güçlü olmuş, kültürel olarak güçlü olmuş, gücü neyse o gücünü hep mazlumun yanında kullanmış zalimin karşısında kullanmış. İnşallah bizler de hasretimizi hep devam ettireceğiz. Din, dil, renk ayırımı yapmaksızın herkesin temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul etmişiz. Yaradana itaat ve yaradılana merhamet ahlakının en güzel örneklerini sunmuşuz. İnşallah sunmaya da devam edeceğiz. Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu iyilikleri çoğaltmak ve kötülüğe alan açmamak, alan bırakmamaktır. Eğer bir alanda iyilik olursa, boşluk kalmazsa kötülük oraya giremez ama tabiat da boşluk kabul etmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler o kötülüğü işlemeden önce bir sınır koyuyor. Bir tedbir alıyor, kötülüklere karşı tedbir."

Programa Erzincan Valisi Arslantaş'ın yanı sıra AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Camisi'nde Cuma hutbesinin ardından namaz kıldırdı.

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