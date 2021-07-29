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Kourtney Kardashian beyaz bikinisiyle parladı! Hayranları mest oldu

29.07.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Kourtney Kardashian beyaz bikinisiyle parladı! Hayranları mest oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Kourtney Kardashian'dan olay yaratan bir paylaşım daha geldi.

Travis Baker ile aşk yaşayan ünlü isim havuz başı çekimlerinden pozlarını paylaştı. Gün batımında pozlar veren Kourtney Kardashian yine tanga bikinisiyle pozlar verdi.

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Beyaz bikinisiyle havuz başında parlayan Kourtney Kardashian paylaşımına "Hayat bir rüyadan başka bir şey değil' notunu düştü.

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Kourtney Kardashian'ın hayranları bu paylaşıma mutlu oldu.

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Kourtney Kardashian son olarak deri etekli tarzıyla hayranlarını kızdırmış ve sevgilisi için tarzını değiştirdiği eleştirilerine maruz kalmıştı. Kourtney Kardashian'ın hayranları "Sonunda özüne döndün" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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