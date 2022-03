Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian yine nişanlısıyla tatile çıktı. Hem cinsel hayatı hem iş hayatı ile gündemde olan Kourtney Kardashian İtalya'nın Portofino kentindeki bir otelde keyif yapıyor. Ünlü isim tatilden mayolu pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Otelde siyah mayosuyla ayna karşısına geçen Kourtney Kardashian kıvrımlarını sergiledi. Ünlü ismin cesur mayo tercihi de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Keeping Up With The Kardashians başarısının ardındaki isim olarak anılan Kourtney Kardashian son yıllarda ne dese ne yapsa olay oluyor. Kardeşi Kim Kardashian'ın önüne geçen ünlü isim son dönemde seks orucuna girdiğini açıklamasıyla konuşuluyordu.