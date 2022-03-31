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Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladı

31.03.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak seks orucuna girdiğini açıklamasıyla gündeme gelen ünlü isim siyah bikinisiyle kıvrımlarını sergilendi.

Kourtney Kardashian bikinisiyle poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian yine nişanlısıyla tatile çıktı. Hem cinsel hayatı hem iş hayatı ile gündemde olan Kourtney Kardashian İtalya'nın Portofino kentindeki bir otelde keyif yapıyor. Ünlü isim tatilden mayolu pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Otelde siyah mayosuyla ayna karşısına geçen Kourtney Kardashian kıvrımlarını sergiledi. Ünlü ismin cesur mayo tercihi de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

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Keeping Up With The Kardashians başarısının ardındaki isim olarak anılan Kourtney Kardashian son yıllarda ne dese ne yapsa olay oluyor. Kardeşi Kim Kardashian'ın önüne geçen ünlü isim son dönemde seks orucuna girdiğini açıklamasıyla konuşuluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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