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Kourtney Kardashian bir açıldı pir açıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kardashian ailesinin üyesi Kourtney Kardashian bir açıldı pir açıldı. Kourtney Kardashian yine çıplak poz verdi ve bunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kourtney Kardashian bir açıldı pir açıldı

Kourtney Kardashian, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

TV şovu yıldızı Kourtney Kardashian, dün Instagram hesabından yaptığı çıplak bir paylaşımla, Poosh adını verdiği yeni projesini duyurdu.

Kızı Penelope’nin takma adı olan Poosh’u yeni markasının adı yapan Kardashian, Gwyneth Paltrow gibi yaşam tarzı sitesi açıyor.

kourtney

Henüz marka ve site ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmasa da, söylentiye göre Poosh’da sağlıklı lezzetler, yemek tarifleri, güzellik ve stil ipuçları, moda üzerine yazılar olacak.

kourtney

39 yaşındaki televizyon yıldızının aynı zamanda siteden satış yapacağı da söyleniyor. Ama fotoğrafta yer alan havlu, vücut spreyleri, yağlar, parfümler, kremler de sitede satılacak mı, bunları piyasaya sürecek mi henüz bilinmiyor.

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