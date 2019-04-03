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Kourtney Kardashian’dan 'Çıplaklık' dersi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian'ın Poosh adını verdiği hayata dair bilgilerin paylaşıldığı bir site açtı.

Güzellik, sağlık, moda, stil ve sağlık üzerine kurulan sitede, Kardashian bir de 'Çıplak halde nasıl güzel görünülür' bilgileri verdi...

Kourtney Kardashian

Keeping Up with the Kardashians yıldızlarından Kourtney Kardashian, dün, uzun süredir tanıtımını yaptığı, Poosh adını verdiği sitesini nihayet açtı…
Güzellik, yaşam, moda, stil, sağlık üzerine makalelerin yer aldığı sitede aynı zamanda Kourtney’in en sevdiği yemek olan salatanın tarifi, annesi Kris Jenner’ın patronluk sırları, denenmesi gereken organik şaraplar gibi pek çok konu görebilirsiniz.
Bunların dışında ise siteye girenlerin ilgisini çeken bir başka yazı vardı.
Çıplak çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kourtney, ‘Çıplak nasıl güzel görünülür’ başlıklı bir yazı yazdı.
‘How to look good naked’ başlıklı yazıda, kadınların güzel görünmesinin düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, bol bol su içme, kaliteli giyinme ve sağlıklı bir cilde sahip olmasından geçtiğine değinen Kourtney, bunun için her zaman vücudu nemli ve taze tutmak gerektiğini söylüyor.
İşe kişinin cildini sevmesiyle başlamasının önemli olduğunu belirten Kourtney, tek tek ürün ismi vererek nasıl cilt bakımı yapılması gerektiğini anlattı ve güzel bir vücudun her zaman kadınların özgüvenini artıracağının altını çizdi…
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kourtney kardashian çıplaklık

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