MAGAZİN

Kourtney Kardashian’dan iç çamaşırı tepkisi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Bir takipçisi tarafından iç çamaşırlı paylaşımı eleştirilen ABD'li magazin yıldızı Kourtney Kardashian'dan tepki gecikmedi.

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kyle Jenner’ın minik kızı Stormi’nin doğum gününde paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafı nedeniyle eleştirildi.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kyle Jenner’ın minik kızı Stormi’nin doğum gününde paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafı nedeniyle eleştirildi.
Bir takipçisi, 39 yaşındaki magazin yıldızına, "Kyle’nin bebeği birinci yaşını kutlarken böyle özel bir günde iç çamaşırlı fotoğraf paylaşmak ne kadar doğru" şeklinde yorumda bulundu.
Bunun üzerine Kourtney, "Henüz instagram'a sahip değil, ancak mutlu doğum günün kutlu olsun" yanıtını verdi.
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Kourtney Kardashian bikini instagram

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