Kourtney Kardashian’dan iç çamaşırı tepkisi!

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kyle Jenner’ın minik kızı Stormi’nin doğum gününde paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafı nedeniyle eleştirildi.
Kourtney Kardashian
Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kyle Jenner’ın minik kızı Stormi’nin doğum gününde paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafı nedeniyle eleştirildi.
Bir takipçisi, 39 yaşındaki magazin yıldızına, "Kyle’nin bebeği birinci yaşını kutlarken böyle özel bir günde iç çamaşırlı fotoğraf paylaşmak ne kadar doğru" şeklinde yorumda bulundu.
Bunun üzerine Kourtney, "Henüz instagram'a sahip değil, ancak mutlu doğum günün kutlu olsun" yanıtını verdi.
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