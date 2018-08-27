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Kourtney Kardashian'dan nispet yapar gibi pozlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian Meksika tatilinde verdiği seksi pozlarla kavgalı olduğu kız kardeşi Kim'e ve ayrıldığı sevgilisi Younes Bendjima'ya nispet yapmaya devam ediyor

Kourtney Kardashian, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi reality şov yıldızı kız kardeşi Kim Kardashian tarafından "en az heyecan uyandıran Kardashian" olarak nitelendirilmişti.

Kourtney Kardashian

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Kourtney Kardashian, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi reality şov yıldızı kız kardeşi Kim Kardashian tarafından "en az heyecan uyandıran Kardashian" olarak nitelendirilmişti.
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Kardeşinin bu cümlesi üzerine çok üzülen Kourtney, gözyaşlarına boğulmuştu.
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Kourtney, aradan sadece birkaç gün geçtikten sonra ise bir buçuk yıllık sevgilisi Younes Bendjima'yı kendisini aldattığı gerekçesiyle terk etmişti.
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Keeping Up With The Kardashians şovunun 39 yaşındaki yıldızı, şu sıralar kötü günleri geride bırakmak istiyor ve Meksika'da tatilin tadını çıkarıyor.
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Paparazziler tarafından Meksika sahillerinde görüntülenen Kourtney, hem kardeşi Kim'e hem de eski sevgilisine nispet yapar gibi görünüyordu.
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Senenin modası fosforlu sarı bir bikini tercih eden Kardashian, kusursuz fiziğini sergiledi.
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Bol bol denize giren ve kumsalda güneşlenen Kourtney, plajdan sonra havuz başına çıkarak keyifli tatilini orada sürdürdü.
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