Kourtney Kardashian'dan nispet yapar gibi pozlar!

Kourtney Kardashian, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi reality şov yıldızı kız kardeşi Kim Kardashian tarafından "en az heyecan uyandıran Kardashian" olarak nitelendirilmişti.
Kourtney Kardashian
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Kourtney Kardashian, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi reality şov yıldızı kız kardeşi Kim Kardashian tarafından "en az heyecan uyandıran Kardashian" olarak nitelendirilmişti.
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Kardeşinin bu cümlesi üzerine çok üzülen Kourtney, gözyaşlarına boğulmuştu.
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Kourtney, aradan sadece birkaç gün geçtikten sonra ise bir buçuk yıllık sevgilisi Younes Bendjima'yı kendisini aldattığı gerekçesiyle terk etmişti.
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Keeping Up With The Kardashians şovunun 39 yaşındaki yıldızı, şu sıralar kötü günleri geride bırakmak istiyor ve Meksika'da tatilin tadını çıkarıyor.
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Paparazziler tarafından Meksika sahillerinde görüntülenen Kourtney, hem kardeşi Kim'e hem de eski sevgilisine nispet yapar gibi görünüyordu.
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Senenin modası fosforlu sarı bir bikini tercih eden Kardashian, kusursuz fiziğini sergiledi.
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Bol bol denize giren ve kumsalda güneşlenen Kourtney, plajdan sonra havuz başına çıkarak keyifli tatilini orada sürdürdü.
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