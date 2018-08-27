Kourtney Kardashian'dan nispet yapar gibi pozlar!

Kourtney Kardashian, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi reality şov yıldızı kız kardeşi Kim Kardashian tarafından "en az heyecan uyandıran Kardashian" olarak nitelendirilmişti.

Kourtney Kardashian

1 / 14 Kourtney Kardashian, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi reality şov yıldızı kız kardeşi Kim Kardashian tarafından "en az heyecan uyandıran Kardashian" olarak nitelendirilmişti.

2 / 14 Kardeşinin bu cümlesi üzerine çok üzülen Kourtney, gözyaşlarına boğulmuştu.

3 / 14 Kourtney, aradan sadece birkaç gün geçtikten sonra ise bir buçuk yıllık sevgilisi Younes Bendjima'yı kendisini aldattığı gerekçesiyle terk etmişti.

4 / 14 Keeping Up With The Kardashians şovunun 39 yaşındaki yıldızı, şu sıralar kötü günleri geride bırakmak istiyor ve Meksika'da tatilin tadını çıkarıyor.

5 / 14 Paparazziler tarafından Meksika sahillerinde görüntülenen Kourtney, hem kardeşi Kim'e hem de eski sevgilisine nispet yapar gibi görünüyordu.

6 / 14 Senenin modası fosforlu sarı bir bikini tercih eden Kardashian, kusursuz fiziğini sergiledi.

7 / 14 Bol bol denize giren ve kumsalda güneşlenen Kourtney, plajdan sonra havuz başına çıkarak keyifli tatilini orada sürdürdü.

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