Kourtney Kardashian’ı eski eşinin sevgilisi Sofia Richie rest çekti!

Kardashian ve Jenner klanı ile olan yakın ilişkileriyle bilinen, Kourtney Kardashian’ın eski eşi Scott Disick ile yaklaşık 3 yıldır sevgili olan Sofia Richie, öyle bir hamle yaptı ki ailenin kendisiyle ipleri koparması an meselesi...

Kourtney Kardashian’ın eski eşiyle sevgili olmasına rağmen, TV şovu yıldızı ile çok iyi anlaşan, hatta üçlü olarak tatile dahi çıkan Sofia, Kourtney’i Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Bunu da her iki tarafın hayranları fark etti.

Genç model, Kourtney ile arasına mesafe koymaya çalışsa da, hala Kim, Kylie ve Khloe ve Kris Jenner’i takip ediyor.

21 yaşındaki Sofia yaptığı bir açıklama ile oyunculuğa adım atmaya hazırlandığını ve Keeping Up with the Kardashians – KUWTK’da yer almayacağını söyledi. Pek çok senaryo geldiğini, aralarından seçtiğini ve harika şeylerin olacağını söyleyen Sofia, okuduğu rollerin kendine çok yakın olduğunu da belirtti.

Bu arada Sofia’nın, Kourtney’i takipten çıkardığı haberleri yabancı sitelerde yer aldıktan sonra genç model, Kardashian’ı yeniden takip etmeye başladı. Ne var ki Kourtney Sofia’yı takip etmiyor!