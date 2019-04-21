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Kourtney Kardashian'ın çıplak pastası olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kardashian-Jenner ailesi doğum gününde buluştu. Kourtney Kardashian'ın doğum günü için bir araya gelen aile yine olay olmayı başardı.

Dün gece 40. yaşını kutlayan Kourtney Kardashian'ın doğum gününe pasta damga vurdu.

Çıplak fotoğraftan pasta yaptılar

Kardashian-Jenner ailesi parti yapar da bu olay olmaz mı! Dün gece, ailesiyle birlikte 40. yaşını kutlayan Kourtney Kardashian'ın doğum günü partisine, 'çıplak Kourtney pastası' damga vurdu.
Kourtney Kardashian'ın doğum günü ünlü akınına uğradı. Kardashian-Jenner ailesinin tam kadro orada olduğu lüks parti, Kris Jenner'ın Beverly Hills konağında düzenlendi.
Gösterişli partiye damga vuran en ilgi çekici detay ise Kourtney Kardashian'ın çıplak halinin kondurulduğu pastaydı.
Doğum günü pastasında, duş alırkenki çıplak hali yer alan Kourtney Kardashian, bu özel tasarım çılgın pastadan oldukça memnun görünüyordu.
Kourtney Kardashian cesur kıyafetiyle de gecenin ilk dikkat çekici isimlerindendi. Pastasını keyifle üfleyen ünlü isim gece boyuncu paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
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