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  4. Kourtney Kardashian'ın 'Ermeni Baklavası' paylaşımı tepki çekti

Kourtney Kardashian'ın 'Ermeni Baklavası' paylaşımı tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti. 'Ermeni Baklavası' yazılı paylaşıma, Türkler'den sert yorumlar geldi.

Ermeni bir babanın kızı olan Kourtney Kardashian, dün Instagram’ın hikaye bölümünden bir paylaşımda bulundu. Türkler, ‘El yapımı Ermeni baklavası’ yazan Kardashian’a olan tepkilerini ortaya koydu. ‘Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al’ diyen de vardı, ‘Baklava bizimdir bizim kalacak’, ‘Baklava Türkler’indir haddini aşma’ yazan da…

kourtney-baklava-instagram

Bu kadar tepkinin sebeplerinden biri, kardeşi Kim Kardashian’ın sözde Ermeni soykırımını savunması… Hatırlarsanız kasım ayında ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan tasarı hakkında ‘Zafer’ yorumu yapmış ve sosyal medya hesabından da skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Hatta bu olayın üstüne Kim ve Kourtney Kardashian, Ermenistan’a gitmiş, burada çocuklarını vaftiz ettirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kourtney kardashian, instagram, Ermeni Baklavası,

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