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Kourtney Kardashian'ın sevgilisi yaptığı paylaşımla tepki çekti

19.04.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian'ın erkek arkadaşı Travis Barker öyle bir fotoğraf paylaştı ki... Barker sevgilisinin kalçalarını çekip sosyal medyada paylaşınca olay oldu.

Kourtney Kardashian'ın sevgilisi yaptığı paylaşımla tepki çekti

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian, arkadaşı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşkları dolu dizgin giden çift şu sıralar tatilde. Kourtney Kardashian tatilde yeni yaşını da sevgilisiyle kutluyor.

Kourtney Kardashian'ın müzisyen sevgilisi Travis Barker sosyal medyada bir doğum günü pozu paylaştı. Sevgilisinin yalnızca kalçasını paylaşan Barker herkesi şoke etti.

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Barker daha sonra sevgilisini tutkuyla öptüğü pozlara da sosyal medyada yer verdi.

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Ünlü şarkıcının pozları hayranlarının hoşuna gitmedi. Bu pozları abartı bulan bazı takipçiler "Sevgilinin kalçalarını neden paylaşıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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