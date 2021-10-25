Kourtney Kardashian nişan gecesinden paylaştı! Kelepçeden sonra gül yaprakları...

Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlilik yolunda adım atarak nişanlandı. 45 yaşındaki Blink-182 adlı müzik grubunun bateristi olan Barker, 42 yaşındaki Kardashian’a California’nın Montecito bölgesinde gün batımında romantik bir evlenme teklifi yaptı.

Kardashian, Travis Barker ile nişanlandığı geceden yeni üstsüz fotoğraflarını paylaştı. Kourtney Kardashian nişanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen yaşadığı rüya gibi günü unutamıyor.

Gül yapraklarıyla dolu bir yatakta poz verirken Kardashian "1 milyon dolarlık" elm

as yüzüğünü de gösterdi.

Okyanus kıyısındaki otelinde çekilen samimi fotoğrafların altına Kourtney Kardashian "Bunun bir hafta önce olduğuna inanamıyorum" yazdı.



