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Kourtney Kardashian nişanlısı Travis Barker ile gecesinden paylaşım yaptı

30.12.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın kendisine evlilik teklif ettiği Kaliforniya'ya döndü. Çift beraber geçirdikleri romantik geceden paylaşım yapmayı ise ihmal etmedi.

Kourtney Kardashian nişanlısı Travis Barker ile gecesinden paylaşım yaptı

Kardashian Ailesi'nin en büyük kızı Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlilik yolunda adım atarak nişanlanmıştı. 45 yaşındaki Blink-182 adlı müzik grubunun bateristi olan Barker, 42 yaşındaki Kardashian’a Kaliforniya'nın Montecito bölgesinde gün batımında romantik bir evlenme tekflifi yapmıştı.

İkili iki ay sonra aynı yere döndü ve yılbaşı öncesi romantik bir gece geçirdi. Her anlarını paylaşan ve sık sık da gündeme gelen ünlü çift yeni paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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Ekran Alıntısı

Kourtney Kardashian özel gecesi için aldığı kırmızı geceliğini yatağın üzerine koyup fotoğrafını çekti. Geceliğini paylaşan ünlü isim yine takipçilerinden "Ne gerek vardı?" yorumları aldı.

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Kourtney Kardashian
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