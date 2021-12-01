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Kourtney Kardashian nişanlısı Travis Barker’la havuzda aşka geldi

01.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker ile annesi Kris Jenner’ın Palm Springs’deki çiftliğine gitti. Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Baker'la havuzda öpüşürken çekilen bir fotoğrafını 'Seninle hayat' notuyla paylaştı.

Kourtney Kardashian nişanlısı Travis Barker’la havuzda aşka geldi

Kourtney Kardashian, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Travis Barker’la geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evliliğe bir adım daha attılar. İlişkilerinin başladığı günden beri yaptıkları çılgınlıklarla gündemden düşmeyen çift, şu sıralar Kourtney Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ın Palm Springs’teki çiftliğinde vakit geçiriyor. 42 yaşındaki Kardashian, 46 yaşındaki nişanlısıyla öpüştüğü bir fotoğrafını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Kardeşi Kim Kardashian’ın SKIMS X Fendi kreasyonundan bir bikini tercih eden Kourtney, Baker’la havuzda öpüştüğü fotoğrafa yer verdi. Kardashian, fotoğrafın altına ‘Seninle hayat’ notunu düştü. Kourtney Kardashian’ın fotoğrafı çok kısa sürede iki buçuk milyon beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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