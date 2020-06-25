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Kourtney Kardashian parlak bikinisiyle beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Kardashian ailenin cesur isimlerinden biri de Kourtney Kardashian... Kourtney Kardashian sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkat çekti.

Gösteri dünyasının ünlü yıldızı Kourtney Kardashian bir süredir kendine ait internet sitesinde sağlıklı yaşam ve formda kalma ile ilgili önerilerini paylaşıyor. Son Instagram paylaşımında da özellikle de koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerinde kapalı ve hareketsiz kalan takipçilerini yüreklendiren görüntü ve mesajlara yer verdi.

41 yaşındaki üç çocuk annesi Kourtney Kardashian, sitesi için açtığı Instagram hesabında iddialı bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Kardashian, takipçilerini karın kaslarını güçlendirici egzersizler yapma konusunda yüreklendirmeye çalıştı.

Kardashian'ın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bu pozun ise yıldızın iki yıl önce çıktığı bir tatilde çekildiği düşünülüyor.

Kourtney Kardashian, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık üç aydır Los Angeles'daki evinde sosyal izolasyondaydı. Daha sonra ise çocuklarıyla birlikte Wyoming'de bir çiftlikte tatile gitti.

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