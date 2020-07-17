Kourtney Kardashian rüzgar mağduru! Bikinin altı...

Scott, bir dönem alkol bağımlılığı yüzünden hastaneye yatırılmış ve o dönem sevgilisinden de ayrılmıştı. Sağlığına kavuşan Scott Disick, şimdilerde yine eski eşinin kanatları altına girdi.

Hala arkadaş olan eski sevgililere Kendall Jenner'ın yanısıra TikTok fenomenleri Addison Rae ve Pal Harry Hudson da eşlik etti.

Kavganın nedeni tam olarak anlaşılamasa da bu, kardeşlerin ilk kavgası değil. Daha önce de programda defalarca saç saça kavgaları oldu.

17 SEZONDUR DEVAM EDİYOR

Bütün Kardashian/Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı. Aslında bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmamıştı ancak beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.



