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Kourtney Kardashian rüzgar mağduru! Bikinin altı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'la yumruklu kavgasıyla uzun süre magazin gündeminde yer alan Kourtney Kardashian, Malibu'da tatil yaparken rüzgarın azizliğine uğradı.

41 yaşındaki Kourtney Kardashian, geçtiğimiz gün Malibu sahilinde 37 yaşındaki eski sevgilisi Scott Disick ve kardeşi Kendall Jenner ile plajda görüntülendi.

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Hala arkadaş olan eski sevgililere Kendall Jenner'ın yanısıra TikTok fenomenleri Addison Rae ve Pal Harry Hudson da eşlik etti.

ALKOLİZM TEDAVİSİ GÖRDÜ

Scott, bir dönem alkol bağımlılığı yüzünden hastaneye yatırılmış ve o dönem sevgilisinden de ayrılmıştı. Sağlığına kavuşan Scott Disick, şimdilerde yine eski eşinin kanatları altına girdi.

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KALÇASI ORTAYA ÇIKTI!

Üzerinde beyaz bir plaj elbisesiyle sahilde yürüyüş yaparken, okyanus esintisine maruz kalan Kourtney Kardashian'ın kıvrımlı kalçası ortaya çıktı. Eliyle hemen bluzunu düzeltmeye çalışsa da kısa süreli bir panik yaşayan Kardashian'ın turuncu renkli giydiği stringi ortaya çıktı.

YUMRUKLU KAVGA!

Geçtiğimiz aylarda kız kardeşi Kim Kardashian'la yumruklu kavga eden Kourtney, ailesinin hayatının sergilendiği 'Keeping Up with the Kardashians' adlı programdan ayrılmak istediğini açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

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Kavganın nedeni tam olarak anlaşılamasa da bu, kardeşlerin ilk kavgası değil. Daha önce de programda defalarca saç saça kavgaları oldu.

17 SEZONDUR DEVAM EDİYOR

Bütün Kardashian/Jenner ailesi üyeleri, onların eşleri ya da hayat arkadaşlarının, aile dostlarının hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show'un ilk bölümü 2007 yılında yayınlandı. Aslında bu kadar uzun süre yayınlanması planlanmamıştı ancak beklenenden çok ilgi gördü. Hatta ailenin bütün üyeleri bu program sayesinde hem çok büyük bir şöhrete ulaştı hem de yüksek miktarda servet kazandı.


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