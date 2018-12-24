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Kourtney Kardashian seks bağımlısı eski eşi ve sevgilisiyle tatilde

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 10:34 | Son Güncelleme

Kardashian kardeşlerin en büyüğü Kourtney, çocukları için eski eşi ve eski eşinin sevgilisiyle tatile çıktı.

Kourtney Kardashian üç çocuğunun babası Scott Disick ve sevgilisi Sofia Richie ile birlikte tatile çıktı. Kourtney çocukların babasıyla vakit geçirmesi için böyle bir karar aldı. Ayrıldıktan sonra da aralarında sus sızmayan ikili yine de herkesi şaşırttı.

Çocukları için gitti

Her yaptıkları, her giydikleri olay olan Kardashianların vukuatı bitmiyor. İşte karşınızda; rahatlık seviyesiyle tüm kadınları şoke eden Kourtney Kardashian!
Kourtney Kardashian, 3 çocuğunun babası Scott Disick ve 20 yaşındaki kız arkadaşı Sofia Richie ile tatile çıktı.
39 yaşındaki Kourtney Kardashian, seks bağımlısı eski eşi Scott Disick ve kız arkadaşı Sofia Richie ile birlikte Meksika Cancun'da görüntülendi.
Ayrılmalarına rağmen Scott'un Kardashian ailesi ile vakit geçirdiği ve aralarından su sızmadığı bilinen bir şey ama kimse bu kadarını tahmin etmiyordu.
Kourtney ve Sofia'nın samimi halleri dikkat çekti; iki ünlü isim şezlonglarda yan yana uzanıp, bolca sohbet edip gülüştü.
"Hello" şarkısıyla efsaneleşen Lionel Ritche'nin kızı olan Sofia'nın ailesinin bu ilişkiyi onaylamadığı biliniyor.
Richie, seks bağımlısı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Disick ile kızının ilişkisinden rahatsız olduğunu söylemişti. Disick'in, kızına zarar vereceğinden korktuğunu itiraf etmişti.
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