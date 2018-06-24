MAGAZİN

Kourtney Kardashian selülitleriyle yakalandı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Genç sevgilisiyle çıktığı tatilde ters açıdan yansıyan ışığın kurbanı oldu.

Kardashian ailesinin dikkat çeken isimlerinden olan Kourtney Kardashian, seks bağımlısı kocasından ayrıldıktan sonra dünyası değişti

Ters ışık kurbanı

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Kourtney Kardashian, genç sevgilisi Younes Bendjima ile İtalya'nın Capri adasında romantik bir tatile çıktı.
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Gün boyu kiraladıkları tekneyle denize açılan çift sık sık denize girip serinledi.
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Üç çocuk annesi 39 yaşındaki Kardashian, çok uğraşıp da fazla kilolarından kurtulmasına rağmen denizden çıkarken ters açıdan gelen ışığın kurbanı oldu. Kardashian'ın bacaklarının üst kısmı sanki selülite kurban olmuş gibi bir görüntü ortaya çıktı.
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İki aşık tüm gün teknede takıldı; zaman zaman denize girip romantik anlar yaşadı.
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