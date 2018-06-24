Kourtney Kardashian selülitleriyle yakalandı mı?

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Üç çocuk annesi 39 yaşındaki Kardashian, çok uğraşıp da fazla kilolarından kurtulmasına rağmen denizden çıkarken ters açıdan gelen ışığın kurbanı oldu. Kardashian'ın bacaklarının üst kısmı sanki selülite kurban olmuş gibi bir görüntü ortaya çıktı.