Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Barker’dan "yok artık" dedirten paylaşım

Müstehcen pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, bu sefer ilginç bir gönderiyle gündeme geldi.

Reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, sevgilisi Travis'in 2018 yılında paylaşmış olduğu bir tüp içinde kanının fotoğrafını siyah kalp emojisi ile tekrar paylaştı. Tuhaf paylaşım hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Kourtney, sevgilisi Travis'in 2018 yılında paylaşmış olduğu bir tüp içinde kanının fotoğrafını siyah kalp emojisi ile tekrar paylaştı.

KONSERLERİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Tüp içindeki kanın fotoğrafının nerede ve ne amaçla çekildiği bilinmezken 45 yaşındaki Travis'in 2018 yılında kollarında kan pıhtılaşması sorunu olduğu biliniyor.

Travis, birkaç kez doktorların uyarısı üzerine konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Çift hakkında çıkan aşk dedikodularından sonra Kourtney geçen Şubat ayında paylaştığı fotoğrafla Travis ile aşk yaşadığını duyurmuştu.