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Kourtney Kardashian'dan çıplak misilleme

MAGAZİN HABERLERİ | 13.01.2018 13:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

Eski sevgilisi Scott Disick katıldığı partiden fotoğraf paylaşınca Kourtney Kardashian'dan çıplak misilleme geldi.

Kourtney Kardashian'dan çıplak misilleme

Kardashian/Jenner Ailesi'nin 38 yaşındaki üyesi Kourtney Kardashian, geçtiğimiz perşembe günü paylaştığı fotoğrafla adeta 9 yıl birlikte olduğu eski sevgilisine gönderme yaptı.

Scott Disick’tan 2015 yılında ayrılan Kourtney, eski sevgilisinin, rapçi Tyga’nın partisinden fotoğraflar yayınladığını görünce dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Verdiği çıplak pozlardan birini sosyal medya hesabından paylaşan Kourtney Kardashin'ın bu hamlesi, 'misilleme' yorumlarını beraberinde getirdi.

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Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Anahtar Kelimeler:
kourtney kardashian Eva Aksu

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