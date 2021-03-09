Kovalama sonucu bonzai ile yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından kocalama sonucu bonzai ile yakalanan genç çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen 24 yaşındaki M.A.’yı takibe aldı. Narkotik polisini fark edince kaçmaya başlayan M.A. kovalamaca sonucu yakalandı. M.A.’nın kaçarken yere attığı poşet incelendiğinde içinde 186,43 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine çıkarılan M.A. savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. M.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



