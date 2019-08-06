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Kovalamaca sırasında ağaca çarpan otomobilden 12 kilo esrar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında ağaca çarptı.

Kovalamaca sırasında ağaca çarpan otomobilden 12 kilo esrar çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında ağaca çarptı. 12,5 kilo esrar ele geçirilen otomobildeki 2 kişi, polis tarafından gözaltına aldı.​
Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun Kahramanmaraş'a getirileceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Çağlayancerit Yolu'nda kontrol noktası oluşturan ekipler, aracı durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Araçtan çıkan şüpheliler Okan P. ve Hüseyin D. yaya olarak kaçmaya çalıştı, ancak kısa sürede polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 12,5 kilo esrar ele geçirildi.

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