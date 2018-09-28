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Kovalamaca sırasında polislerin yaralandığı kazaya başka araç neden olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

 KONYA'da kovamaca sırasında yunus ekibinde görevli 2 polisin yaralandığı kazanın, başka bir araçtan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kovalamaca sırasında polislerin yaralandığı kazaya başka araç neden olmuş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kovamaca sırasında yunus ekibinde görevli 2 polisin yaralandığı kazanın, başka bir araçtan kaynaklandığı ortaya çıktı. Vicdan azabı çekip polise teslim olan, yolda seyrederken manevra yapınca aracının polislerin üzerinde bulunduğu motosikletle temas ettiğini belirten M.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polislerin tedavisiyle, kaçan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.
​Kaza, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus timlerinde görevli polisler İsmail Yalçın (33) ve Onur Gözübüyük (26), 42 A 4832 plakalı motosiklet ile devriye görevi yaparken, beyaz renkli bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü 'dur' ihtarına uymayınca, yunus timi peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis memuru İsmail Yalçın yönetimindeki motosiklet, ağaca çarptı. Kazada, Yalçın ve Gözübüyük yaralandı. Yaralı iki polis, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polislerden Yalçın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Dün, kazanın, kovalamaca sırasında kaçan sürücünün, yanından geçen polislerin üzerine sürünce motosikletin kontrolden çıkıp ağaca çarpmasıyla meydana geldiği üzerinde duruldu.
KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kaza sırasında şüpheli otomobilin arkasında aracıyla seyreden M.K., polis merkezine gidip ifade verdi. M.K. kazaya kendisinin neden olduğunu söyledi. Kovalamaca sırasında şüpheli aracın arkasında seyrettiğini, sola manevra yapınca da aracının, polislerin üzerinde bulunduğu motosikletle temas ettiğini belirtti. Kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarptığını, kazanın ardından sağlık ekiplerine haber verdiğini ve polislerin başından ayrılmadığını belirten M.K., olayın şokuyla durumu anlatmadığını kaydetti. Vicdan azabı duyunca teslim olmaya karar verdiğini kaydeden M.K., ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Polis, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kovalamaca sırasında polislerin yaralandığı kazaya başka araç neden olmuşKovalamaca sırasında polislerin yaralandığı kazaya başka araç neden olmuşKovalamaca sırasında polislerin yaralandığı kazaya başka araç neden olmuş

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