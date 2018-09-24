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Kovalamaca sonucu 50 gram metamfetamin ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin şüphelenip, 'dur' ihtarına bulunmasına rağmen önce motosikletiyle, ardından da koşarak kaçan M.A., üzerinde 50 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalandı.

Kovalamaca sonucu 50 gram metamfetamin ile yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin şüphelenip, 'dur' ihtarına bulunmasına rağmen önce motosikletiyle, ardından da koşarak kaçan M.A., üzerinde 50 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalandı.
Nazilli Şehitler Parkı'nda önceki gece yaya devriye görevi yapan Çevik Kuvvet ekipleri, kendilerini görünce tedirgin hareketlerde bulunan motosikletliden şüphelenip, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, motosiklet sürücüsü, ihtara uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri, peşine düşerken, bir yandan da telsiz anonsları ile bölgedeki diğer ekipler de uyarıldı. Kovalamaca sırasında M.A., motosikleti terkedip, koşarak kaçarak izini kaybetirmek istedi. Ancak 1 saat süren kovalamacanın ardından M.A., yakalandı. M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin ele geçirildi. M.A.'nın motosikletine de el konuldu.
M.A., götürüldüğü Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün sabah sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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