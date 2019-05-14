Kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1,2 ton kaçak midye çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da sürücüsü polisten kaçan ve takip sonucu durdurulan minibüste yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 200 kilo kaçak toplanan midye ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki kontrol noktasında Ö.B. yönetimindeki 22 AAN 551 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araç, polis takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen ve piyasa değeri yaklaşık 72 bin TL olan 1 ton 200 kilo kaçak toplanan midye ele geçirildi. Sürücü Ö.B. ve araçta bulunan R.M. gözaltına alındı. Midyeler, incelemenin ardından polis tarafından denize bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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