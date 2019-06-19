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Kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirirken polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirirken polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 501,1 gram bonzai ele geçirilirken zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğündeki Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.T. isimli zanlının, geçen pazartesi günü, İstanbul'dan Manisa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceğini öğrendi. Akhisar'daki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde önlem alan ekipler, şüphelinin yer aldığı otomobili beklemeye başladı. Bölgeye gelen M.T.'nin kullandığı otomobili, polis ekipleri durdurmak istedi. Ancak M.T. uyarıya rağmen kaçmaya başladı. Otomobilin sağ ön yolcu koltuğundaki M.A. ise bu sırada camı açarak, içinde 501,1 gram bonzaiyi poşetini yırtarak asfalta döktü. Polis aracına da çarparak kaçan zanlılar, polisin takibiyle yakalandı. Yola atılan uyuşturucu toplandı. Gözaltına alınan zanlılar ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kovalamaca sonucu yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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