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Kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine daha önce el koyulmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, seyir halindeki araca çarpan otomobil sürücüsü M.Ş.

Kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine daha önce el koyulmuş

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, seyir halindeki araca çarpan otomobil sürücüsü M.Ş. (29), aracını kendisini durdurmak isteyen bekçilerin üzerine doğru sürdükten sonra kaçtı. Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı M.Ş.'nin, yapılan testte 1.65 promil alkol olduğu ve ehliyetine daha önce el koyulduğu belirlendi. Yanındaki 2 arkadaşıyla beraber gözaltına alınan M.Ş.'ye 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali' ve 'ters yönde ilerlemek' suçlarından 14 bin liralık idari para cezası kesildi.
Kütahya'da yaşayan M.Ş., dün gece saatlerinde, 43 NL 438 plakalı otomobilinde arkadaşları O.A. ve B.A. ile birlikte alkol aldı. Bir süre sonra aracı çalıştırıp, ilerleyen M.Ş., 75'inci Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Vali Konağı karşısında park halindeki otomobile çarptı. M.Ş., ardından kendisini görüp, durdurmak isteyen bekçilerin üzerine sürerek, kaçtı. M.Ş., Zafertepe kavşağında yolu kapatan polisleri fark edince diğer sürücüleri de tehlikeye düşürerek, kırmızı ışıkta geçip, çevre yoluna ters yönden girerek, kaçmaya devam etti. Ağaçköy Mahallesi'ne girerek, izini kaybettirmeye çalışan M.Ş., yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu boş arazide yakalandı. M.Ş. ve arkadaşı O.A., polise direnince yere yatırılarak, elleri arkadan kelepçelendi. Polislerin neden kaçtığını sorması üzerine M.Ş., ehliyetine daha önce alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle el koyulduğunu ve yine alkollü olduğunu söyledi. Otomobildeki O.A. ve B.A. ise durmasını söyledikleri M.Ş.'nin kaçmaya devam ettiğini dile getirdi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.'nin 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.Ş.'ye 'trafiği tehlikeye düşürmek', 'kırmızı ışık ihlali', 'ters yönde ilerlemek' ve 'alkollü olarak araç kullanmak' suçlarından 14 bin liralık idari para cezası kesildi. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda içki şişesi bulundu. Polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle M.Ş., O.A. ve B.A., ifadeleri alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine daha önce el koyulmuşKovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine daha önce el koyulmuşKovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine daha önce el koyulmuşKovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine daha önce el koyulmuş

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